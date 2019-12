Die Dresdner Eislöwen haben vor dem prestigeträchtigen Freiluftspiel im Rudolf-Harbig-Stadion noch einmal gewonnen. Am Montag (30.12.2019) siegte das Team von Rico Rossi in Bad Tölz mit 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). Mit dem dritten Sieg in Folge dürfte Dresden das „Hockey Open Air“ mit viel Selbstvertrauen angehen.

Dale Mitchell (re., Archiv) jubelt. Bildrechte: imago images/Hentschel