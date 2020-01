Weißwasser hat am Freitagabend nach einer starken Vorstellung einen verdienten 4:2-Auswärtssieg beim ESV Kaufbeuren gefeiert. Dabei nutzten die Füchse ihr erstes Powerplay zur Führung, die Robert Farmer (10.) markierte. In einem flotten Mitteldrittel drehte der ESV durch zwei Treffer (14./17.) die Partie. Doch den Lausitzern gelang postwendend durch Tomas Andres (17.) der Ausgleich. Auch im Schlussabschnitt ließ Weißwasser nicht locker und besiegelte durch die Tore von Feodor Boiarchinov (36.) und Joel Keussen (59.) die Niederlage der Bayrischen Schwaben.

Die Eispiraten Crimmitschau haben beim EV Landshut eine weitere Niederlage einstecken müssen. Das Tabellenschlusslicht musste sich mit 2:3 n.V. geschlagen geben. Vor 2.802 Zuschauern ging Crimmitschau nach einem torlosen Anfangsdrittel im Mittelabschnitt durch den Treffer von Austin Flyten (25.) und das Überzahltor durch Adrian Grygiel (30.) mit 2:0 in Führung. Eine Schlafeinlage der Eispiraten brachte die Gastgeber wieder heran (38.). Im dritten Drittel gelang dem EVL in der 46. Minute der Treffer zum 2:2. Bis zur Schlusssirene blieben weitere Tore aus. Die Entscheidung fiel schließlich in der Overtime zugunsten der Gastgeber (61.).