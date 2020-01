Weißwasser hat seinen Sieg vom Freitag mit einem Heimerfolg am Sonntag veredelt. Dabei setzten sich die Füchse gegen die Heilbronner Falken mit 4:3 nach Verlängerung durch. Vor 2.620 Zuschauern im "Fuchsbau" zeigten die Lausitzer ein rassiges Anfangsdrittel, in dem Brad Ross seinen ersten Treffer im ersten Heimspiel markierte (3.). In der temporeichen Partie erhöhte Darcy Murphy in Überzahl auf 2:0 (32.), doch Heilbronn schaffte noch vor der zweiten Sirene den Ausgleich (34./39.). Auch im Schlussdrittel legten die Füchse erneut durch Murphy vor (41.). Heilbronn schaffte 35 Sekunden vor dem Ende aber noch das 3:3. In der Overtime besiegelte schließlich Clarke Breitkreuz die Niederlage der Falken (65.).