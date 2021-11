Die Dresdner Eislöwen haben am Freitag den fünften Heimsieg in Folge eingefahren. Im Duell gegen die Heilbronner Falken setzten sich die Sachsen mit 4:3 durch. Vor 1.354 Zuschauern hatte Arne Uplegger (9.) die Dresdner Führung markiert, die postwendend ausgeglichen wurde (10.). Thomas Andres (17.) brachte die Eislöwen erneut in Front. Den Vorsprung bauten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Simon Karlsson (31./45.) auf 4:2 aus. Heilbronn ließ nicht locker und kam durch Judd Blackwater (45.) und Julian Lautenschlager (47.) nochmals heran. Mehr gelang den Gästen aber nicht.