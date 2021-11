In einem ausgeglichenen Anfangsdrittel hatte Johan Porsberger die Eislöwen mit einem trockenen Schuss in Führung gebracht (17.). Im Zwischenabschnitt erhöhte Jordan Knackstedt, wobei nach seinem Schuss der Puck vom ESV-Gaolie selbst über die Torlinie bugsiert wurde (33.). Nach dem 1:2 der Gastgeber (39.) stellte Tomas Andres (56.) wieder den alten Abstand her. Zwar gelang dem ESV erneut der Anschluss (58.), doch Tom Knobloch machte mit seinem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf (60.).