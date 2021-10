Noch einen Euro billiger ist das Testen in Crimmitschau. Gemeinsam mit seinem medizinischen Partner bieten die Eispiraten die Tests direkt am Stadiongebäude für vier Euro an, wobei ein Euro als Spende an den Nachwuchs des ETC Crimmitschau e.V. geht. Die Differenz zum eigentlichen Preis, der in der Region bei zwölf bis 15 Euro liegt, stockt der ETC auf. Der Verein bitte die Fans sich vorher telefonisch anzumelden (Mobilnummer 0170 1415922) und rechtzeitig zu erscheinen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort in bar.