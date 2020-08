Die "Deutsche-Eishockey-Liga 2" hatte in Abstimmung mit den DEL2-Klubs, zu denen auch Crimmitschau, Weißwasser und Dresden gehören, und in Anlehnung an das Hygienekonzept der "Task Force Eishockey" einen Saisonstart am 02. Oktober fokussiert. Aufgrund regional unterschiedlicher behördlicher Verordnungen und fehlender Genehmigungen für einen Spielbetrieb mit Zuschauern Anfang Oktober, kann keine professionell notwendige Planung und Umsetzung des Spielbetriebs für Klubs und Liga gewährleistet werden. Somit sieht sich die DEL2 gezwungen, den geplanten Saisonstart vom 2. Oktober auf den 6. November nochmals zu verschieben. Ursprünglich war der erste Spieltag für den 11. September angesetzt gewesen.