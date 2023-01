Nur Jussi Petersen traf für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend in Landshut.

Nur Jussi Petersen traf für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend in Landshut.

Nur Jussi Petersen traf für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend in Landshut. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Die Dresdner Eislöwen haben auch ihr zweites Spiel im neuen Jahr verloren. Nach der Heimpleite gegen Selb am vergangenen Dienstag mussten sich die Landeshauptstädter erneut mit 1:2 geschlagen geben – diesmal auswärts beim EV Landshut. Dresden verlor durch die 18 Saisonniederlage Rang vier an die in Heilbronn siegreichen Krefeld Pinguine.



Vor allem die vollkommen verpatzte Anfangsphase brachte die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann letztendlich vorentscheidend ins Hintertreffen. Lukas Mühlbauer brachte die mit fast 3.500 Fans gefüllte Heimarena schon nach 45 Sekunden zum Kochen, als er Eislöwen-Goalie Janick Schwendener überwand. In Überzahl legte Tyson McLellan nur gut vier Minuten später den zweiten Gegentreffer oben drauf (5.). Knapp 90 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels sorgte Jussi Petersens Anschlusstor für den Dresdner Hoffnungsschimmer (39.). Aber die Leistungssteigerung wurde nicht noch einmal belohnt. EVL-Schlussmann Sebastian Vogl ließ auch in doppelter Eislöwen-Überzahl in der Schlussminute – Landshut kassierte eine Strafe, Dresden nahm den Goalie vom Eis – kein zweites Gegentor zu.