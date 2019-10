Nach vier Pleiten in Folge haben die Dresdner Eislöwen mal wieder einen Sieg feiern können. Beim EV Landshut siegte das Team von Trainer Rico Rossi nach hartem Kampf mit 7:4 (1:2, 3:0, 3:2). Vor 2.981 Zuschauern im Eisstadion am Gutenbergweg brachte Elvijs Biezais die Eislöwen bereits nach 56 Sekunden in Führung, Erik Gollenbeck glich nach vier Minuten aus. Kurz vor dem Drittelende gelang Maximilian Forster das 2:1 für Landshut. Im zweiten Abschnitt schafften die Dresdner einen Dreierschlag durch Timo Walther (32.) und zweimal Dale Mitchell (32./40.). Mit einer 4:2-Führung ging es für die Gäste ins letzte Drittel. Gollenbeck traf dort zum Anschluss (47.), Mario Lamoureux stellte wieder auf die Zwei-Tore-Führung her (48.). Marc Schmidpeter gelang der erneute Anschluss (55.). Wieder Lamoureux traf schließlich zur Entscheidung (59.). Kurz darauf netzte auch noch Jordan Knackstedt ein (59).

In der Franz-Siegel-Halle gab es im ersten Drittel einen heißen Fight auf dem Eis. Beide Teams zeigten sich vor den Toren aber noch zu unentschlossen und so ging es mit einem 0:0 in das zweite Drittel. Gleich zu Beginn der zweiten zwanzig Minuten gingen die Freiburger mit einem Tor von Erik Betzold in Führung (24.). Doch dabei blieb es nicht. Die Füchse glichen postwendend durch Mychael Monteith aus (25.). Im vermeintlich letzten Drittel brachte Darcy Murphy die Sachsen in Führung (44.). Die Hausherren steckten jedoch nicht auf und retteten sich nach einem Tor von Luke Pither in die Overtime (48.). Doch da machten die Füchse kurzen Prozess und siegten durch ein schnelles Tor von Ondrej Prozivil (63.).