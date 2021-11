Die Dresdner Eislöwen haben am 14. Spieltag ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Sachsen setzten sich klar mit 6:1 beim EV Landshut durch. In einem umkämpften ersten Drittel brachte Kiedewicz die Eislöwen kurz vor der ersten Sirene in Führung (18.). Diese bauten Andres (30.) und Porsberger (35.) im Mittelabschnitt aus. Nachdem die Gäste durch Pfleger verkürzten (40.), liefen die Dresdner im Schlussdrittel vor dem generischen Tor zur Hochform auf. Erneut Andres (47.), Petersen (53.) und Jordan Knackstedt (58.) machten den klaren Sieg perfekt.