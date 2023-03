Nach dem 2:1-Sieg in der Pre-Playoff-Serie gegen den EHC Freiburg haben es die Lausitzer Füchse als letztes Team noch in die Playoffs geschafft. Dort haben sie nun aber den schwersten aller Brocken vor der Brust und treffen auf den souveränen Sieger der Hauptrunde, die Kassel Huskies. Diese haben in 52 Spielen 40 Siege feiern können und lagen so in der Endabrechnung 38 Zähler vor dem Zweitplatzierten, feierten zudem einen neuen Punkterekord in der DEL2. Nur acht Mal gingen die Nordhessen als Verlierer vom Feld, allerdings stammen drei der Niederlagen aus Spielen gegen die Füchse.

Louis Anders von den Lausitzer Füchse glaubt, dass sein Team "nichts zu verlieren" hat. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto