In Crimmitschau plant man anders als in Weißwasser und Dresden nicht mit weiteren Tests. Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann sagte: "Wir halten uns an die Vorgaben für das Symptom- und Fieberprotokoll, achten darauf, dass alle Spieler einzeln zum Training kommen und dass alle die Hygiene-, Masken- und Abstandsregeln einhalten." Auffällige Spieler werden per PCR-Test überprüft. Ein paar Spieler hätten in den vergangenen Wochen Fiebersymptome gezeigt und seien zusätzlich getestet worden, eine Corona-Infektion hatte aber niemand.