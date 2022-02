Die Lausitzer Füchse haben nach vier Niederlagen wieder in die Erfolgsspur gefunden. Das Team aus Weißwasser setzte sich am Donnerstagabend gegen Aufsteiger Selb mit 5:1 durch. Die Füchse begannen vor 711 Zuschauern schwach und kassierten gegen bemühte Franken in der 7. Minute den Rückstand. Zwar konnte Roßmy (15.) den Ausgleich erzielen, doch auch danach mangelte es an Laufbereitschaft und Genauigkeit. Dennoch drehten die Lausitzer im Mittelabschnitt durch Ritter (29.) und Mäkitalo (33.) die Partie. Im letzten Drittel erhöhten nochmals Ritter (48.) und Quenneville (57.) zum Endstand.