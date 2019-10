Die Lausitzer Füchse haben am Freitag- abend in einem packenden Sachsenderby bei den Dresdner Eislöwen mit 6:4 triumphiert. In einer umkämpften und über weite Strecken ausgeglichenen Partie vor 4.050 Zuschauern stand es nach zwei Dritteln 3:3. Auch im letzten Abschnitt ging es heiß her: Die Gäste gingen durch Farmer (40.) und den Überzahltreffer durch Murphy (56.) scheinbar komfortabel mit 5:3 in Führung, doch Knackstedt (57.) sorgte nochmal für Spannung. Allerdings machte Kania (59.) kurz darauf alles für die Füchse klar.