Toller Füchse-Endspurt kam zu spät

Bildrechte: EHC Die Lausitzer Füchse haben in der DEL 2 zum Abschluss der regulären Saison eine tolle Serie hingelegt. Am Sonntag gewann Weißwasser beim EHC Freiburg 4:2 und freute sich über den fünften Sieg in Folge. Allerdings kam dieser Endspurt zu spät. Die Pre-Playoffs verpassten die Sachsen am Ende um drei Punkte. Nun heißt es gegenüber drei Konkurrenten den Abstieg in den Playdowns zu vermeiden. Der Verlierer der 2. Playdown-Runde ist sportlicher Absteiger. Am Sonntag in Freiburg drehten die Füchse durch drei Treffer im zweiten Drittel ein 0:1 in ein 3:1. Kanais 4:2 (60.) bedeutete die Entscheidung.

Eispiraten verlieren zum Abschluss

Bildrechte: Verein Die Eispiraten Crimmitschau haben dagegen ihr letztes Hauptrundenspiel verloren. Die Westsachsen mussten sich im Sahnpark vor 2.203 Zuschauern mit 1:2 gegen die Heilbronner Falken geschlagen geben. In der sportlich unbedeutenden Partie waren die Eispiraten, die bereits zuvor als Pre-Playoff-Teilnehmer feststanden, durch Ciernik in Führung gegangen (5.). Im Anschluss verpasste Crimmitschau aber nachzulegen. Besser machten es die Gäste, die etwas überraschend per Konter ausglichen (15.). Im Mittelabschnitt schlugen die Gäste in Unterzahl zu und drehten die Partie per Gegenstoß (37.). Als die Gastgeber nochmals alles nach vorn warfen, trafen die Falken zum 3:1 ins leere Tor (60.). Damit beenden die Eispiraten die Hauptrunde auf dem zehnten Platz und treffen am Dienstag im Pre-Playoff-Duell auf die Tower Stars aus Ravensburg.

Dresden unterliegt Kaufbeuren klar