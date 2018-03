Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse bleiben in der DEL2 - Klassenerhalt gegen die Bayreuth Tigers

Playdowns 7. Spieltag

In einer nervenaufreibenden und packenden Partie haben sich die Lausitzer Füchse am Dienstagabend den Klassenerhalt in der DEL2 gesichert. Mit 6:3 setzte sich Weißwasser gegen die Bayreuth Tigers durch, die nun die zweite Playdown-Runde gegen die Tölzer Löwen spielen müssen.