"PCR-Test unverhältnismäßig"

In einer Stellungnahme schreibt der DEB nun, man solle den Eishockey-Drittligisten nicht die hohen Kosten eines PCR-Testes aufbürden. Stattdessen sollte die Stadt kostengünstigere Schnelltests akzeptieren. "Einen negativen PCR-Test als Voraussetzung zu verlangen, wie in Halle geschehen, erachten wir daher als unverhältnismäßig. Hier sollte beim Gesundheitsamt Einspruch eingelegt werden, um Schnelltests als Voraussetzung zu erwirken", heißt es in einer Mittelung des Verbandes.

Werden Saale Bulls Heimspiele gestrichen?

Der DEB kündigte auch gleich eine Konsequenz an: Den Saale Bulls könnten die Heimspiele gestrichen werden. Die DEB-Ligenleitung werde "nach pflichtgemäßen Ermessen die Spiele in solchen Fällen absagen und verlegen. Die Ereignisse in Halle sind allerdings der einzige uns bislang bekannte Fall."

Daniel Mischner, Präsident der Saale Bulls: Alle Gegner abtelefoniert. Bildrechte: imago images/VIADATA

Eklat vor geplantem Testspiel in Halle