Die Lausitzer Füchse haben in einem packenden Spiel beim DEL2-Meister Löwen Frankfurt gewonnen. In der Verlängerung sorgte Roope Ranta für den 5:4-Siegtreffer. Eine Szene trübte aber den Auswärtserfolg: Bereits kurz nach Spielbeginn verletzte sich Füchse-Verteidiger Roberto Geiseler. Bei dem 25-Jährigen stand eine genaue Diagnose noch aus.

Steve Hanusch hatte einen schweren Stand gegen die Heilbronner Falken. Bildrechte: IMAGO

In der vollbesetzten EnergieVerbund-Arena entwickelte sich von Anfang an eine von harten Zweikämpfen geprägte Partie. Im ersten Drittel wurden fünf Zwei-Minuten-Strafen verteilt. Davon gingen zwei an die Eislöwen, welche sich durch Thomas Pielmeier eine 1:0-Führung erarbeiteten (11.). Danach kippte die Partie etwas in Richtung der Falken. Die Gäste übernahmen die Spielinitiative und glichen durch einen abgefälschten Schuss von Justin Kirsch aus (28.). Kurz darauf brachte Mark Heatley die Baden-Württemberger auf die Siegerstraße (38.). Auch der kurze Ausgleichstreffer der Dresdner durch Nick Huard (42.) konnte die schmerzhafte Niederlage nicht verhindern. Jordan Heywood ließ die Falken kurz vor dem Ende jubeln (57.).