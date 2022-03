Zweiter Platz in der Vorrunde. Mit Andreas Brockmann geht es jetzt für die Eislöwen in die Playoffs. (Archiv)

Zweiter Platz in der Vorrunde. Mit Andreas Brockmann geht es jetzt für die Eislöwen in die Playoffs. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Hentschel

Matthias Roos, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen, sieht optimistisch in die Zukunft: „Andreas und Petteri Kilpivaara haben in dieser Saison intensiv und akribisch mit unserem jungen Team gearbeitet. Der zweite Tabellenplatz mit 110 Punkten aus 52 Spielen ist der verdiente Lohn und bestätigt das konstant hohe Level, auf dem die Mannschaft Woche für Woche gespielt hat.“ Dieser Schwung soll in die Playoffs rübergebracht werden. In der Serie Best-of-seven geht es ab Mittwoch (16. März) im Viertelfinale gegen die Heilbronner Falken.