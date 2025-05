Bildrechte: IMAGO/Eibner

Eishockey | DEL Aufstiegsheld Sykora verlängert bei Dresdner Eislöwen

08. Mai 2025, 14:39 Uhr

Mit seinem Tor in der Overtime des entscheidenden siebten Finalspiels in Ravensburg schoß Tomas Sykora die Dresdner Eislöwen in die DEL. Nun verlängert der Aufstiegsheld seinen Vertrag bei den Sachsen.