Eishockey Dresdner Eislöwen mit Platz zwei beim "So geht sächsisch"-Cup

Die Dresdner Eislöwen haben beim "So geht sächsisch"-Cup den zweiten Rang belegt. Im Finale des Turniers in Dresden musste sich das Team von Andreas Brockmann am Sonntag (05.09.2021) mit 1:4 den Nürnberg Ice Tigers aus der DEL geschlagen geben.