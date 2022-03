Die Dresdner Eislöwen haben das Spitzenspiel für sich entschieden und kehren mit einem 1:0-Sieg aus Ravensburg zurück. Wenn's läuft, dann läuft's, könnte man meinen. Alles, was die Eislöwen in dieser Saison anfassen, wird zu Gold. So reichte gegen die Ravensburg Towerstars der Treffer von Matej Mrazek zum Sieg. Durch diesen eroberten die Sachsen die Tabellenführung in der DEL 2 zurück.