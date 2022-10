Die Dresdner Eislöwen sind in der vorgezogenen Partie vom 18. Spieltag gegen den ESV Kaufbeuren als Sieger vom Eis gegangen und haben damit den zweiten Saisonsieg errungen. In einer äußerst ausgeglichenen Partie vor 1.127 Zuschauern in der Dresdner Joynext-Arena fiel die Entscheidung erst in der Overtime. Beim Spielstand von 1:1 sicherte Eislöwen-Stürmer Tomas Andres seinem Team den Zusatzpunkt. Johan Porsberger und Simon Karlsson hattem ihm den 2:1-Siegtreffer nach 3:16 Minuten in der Verlängerung aufgelegt.