Die Dresdner Eislöwen haben mit einem souveränen 3:0-(2:0, 0:0, 1:0)-Erfolg in Landshut die Tabellenführung in der DEL2 verteidigt. Nach dem Auswärtssieg von Freitag (21.01.2022) bei ersatzgeschwächten Niederbayern haben die Dresdner weiterhin vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Der Dresdner Trainer Andreas Brockmann lobte den Gastgeber und freute sich über den Sieg: "Kompliment an Landshut, sie haben uns nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Am Ende des Tages hat uns Janick Schwendener das Spiel gerettet mit einer überragenden Leistung. Wir haben gut vor dem Tor gearbeitet, die Sicht genommen und die Nachschüsse genutzt", sagte der Eislöwen-Coach.

Die Eispiraten Crimmitschau kassierten dagegen am Freitag ihre 14. Saisonniederlage - bereits zum dritten Mal in diesem Winter mussten sich die Westsachsen den Ravensburg Towerstars geschlagen geben. Beim 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) auf eigenem Eis und 973 Zuschauern blieb Crimmitschau dabei ohne Tor.

Die Vorentscheidung in der Partie im Crimmitschauer Sahnpark fiel bereits im ersten Drittel. Die Eispiraten spielten zwar gut mit, doch der Tabellenzweite Ravensburg, der drei Spiele weniger als Spitzenreiter Dresden hat, traf. Czarnik (5.) per Rückhandschlenzer, Zucker (10.) per Abpraller und MacDonald (14.) nach einem Solo brachten Ravensburg zeitig in Führung. Auch in der restlichen Spielzeit hielt Crimmitschau gut mit, traf aber das zweite Heimspiel in Folge das Tor nicht. Für Ravensburg erhöhte dagegen Dietz (59.) kurz vor der Schlusssirene.