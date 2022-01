In einem Spiel mit hohem Tempo, aber wenigen Chancen dauerte es bis ins zweite Drittel, bis die Hausherren erstmals jubeln durften. David Rundquist reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und schob zur Führung ein (26.). Der ETC konnte sich offensiv kaum in Szene setzen und nutze auch seine Überzahlspiele nicht aus.