Vom Niederrhein an die Elbe: Die Dresdner Eislöwen haben mit Adam Kiedewicz Verstärkung in der Offensive gefunden. Der 21-Jährige, der im polnischen Torun geboren wurde, kommt aus der Oberliga vom Krefelder EV, für den er in der vergangenen Saison in 39 Spielen 18 Tore erzielte und 14 Treffer vorbereitete. Er war damit viertbester Scorer seiner Mannschaft. Über den Nachwuchs der Kölner Haie kam er 2017 nach Krefeld.