Der 28-jährige Neuert spielte 2014/15 für Crimmitschau und 2017/18 für Weißwasser. Insgesamt kam der gebürtige Bayer 223 Mal in der DEL2 zum Einsatz, die meisten Spielminuten sammelte er dabei mit 74 Einsätzen beim EHF Freiburg. Zudem lief er für die Grizzly Adams Wolfsburg 38 Mal in der DEL auf.

"Er spielt dort, wo er gebraucht wird und besitzt einen sehr guten Schuss. Wir freuen uns auf die neue Saison mit ihm", wird Rico Rossi, Cheftrainer der Dresdner Eislöwen, in der Mitteilung des Vereins zitiert. Laut Marco Stichnoth, dem Sportlichen Berater Dresdner Eislöwen, ist Neuert "ein absoluter Teamplayer und stellt sich in jeder Situation in den Dienst der Mannschaft. Er bringt uns Stabilität in die Mannschaft und ist immer für eine Überraschung gut."