Sportdirektor Matthias Roos sagte über den 28-jährigen Neuzugang: "Wir hoffen, dass er sich schnell an das Spiel in der DEL2 gewöhnen und sein Leistungspotential von Beginn an abrufen wird." Rundqvist kommt bisher auf 95 Spiele in der ersten schwedischen Liga SHL und 218 Partien in der zweithöchsten Spielklasse Allsvenskan.