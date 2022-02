Die Dresdner Eislöwen haben am Freitag (25.02) eine unerwartete Niederlage gegen den EV Landshut kassiert. Vor 2.000 Zuschauern musste sich das Team von Andreas Brockmann deutlich mit 0:3 geschlagen geben. "Wir haben heute gegen eine klar bessere Mannschaft verloren. Wir hatten es über die kompletten 60 Minuten schwer, in unser Spiel zu kommen", so Brockmann nach dem Spiel. Wichtige Spieler hätten gefehlt und man würde auf dem Zahnfleisch gehen, so Brockmann weiter. Aber: "Das gilt für alle Mannschaften und soll keine Ausrede sein.