Maximilian Kolb hat seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen verlängert. Wie der Verein am Montag (10.01.) mitteilte, wird der 24-jährige Verteidiger auch in der Spielzeit 2022/23 beim sächsischen DEL2-Vertreter auf dem Eis stehen.

Schon seit seiner Verpflichtung im Mai 2021 hat sich Kolb durch seine Defensivstärke zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und zählt trotz seines Alters zu den erfahrensten Eislöwen. Schon 266 Hauptrundenspiele hat Kolb in der DEL2 bestritten, hinzu kommen 27 in den Playoffs. Lediglich Artus Kruminsch hat mit 595 Spielen in der Hauptrunde und 75 in den Playoffs mehr auf der Habenseite.