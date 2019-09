Die Dresdner Eislöwen haben mit Rico Rossi einen neuen Cheftrainer gefunden. Er tritt in die Fußstapfen des geschassten Bradley Gratton und wird die Mannschaft bereits am Freitag beim Derby-Kracher gegen die Eispiraten Crimmitschau betreuen. Rossi ist seit 1996 im Geschäft. Unter anderem stand er zwei Jahre als Co-Trainer bei den Adlern aus Mannheim in der DEL an der Seite. 2015 feierte er mit den Kassel Huskies in der DEL2 die Meisterschaft. "Jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich zu beweisen. Ich möchte sehen, dass jeder hart arbeitet", so der neue Chefcoach.