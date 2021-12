Von Anfang an war die Partie zwischen den Eislöwen und ihren Gästen aus Bayern umkämpft. Bereits in der zweiten Minute des ersten Drittels brachte David Suvanto die Gastgeber in Führung, aber nur anderthalb Minuten danach erzielte Daniel Bruch den Ausgleich für die Niederbayern. In der Folge erspielten sich beide Mannschaften guten Chancen, das nächste Tor fiel aber erst im letzten Drittel. In der 52. Minute brachte Benedikt Brückner Landshut in Front.