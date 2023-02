Zuletzt hatten die Dresdner in Ravensburg, Kassel und Bayreuth drei Niederlagen in Serie hinnehmen müssen, rutschten auf den siebten Platz ab. "Der emotionslose Auftritt in Bayreuth hat gezeigt, dass es an der Zeit ist zu handeln. Wenn wir unsere sportlichen Ziele erreichen wollen, müssen jetzt Ergebnisse folgen. Dabei stehen die Spieler in der Pflicht und sind als Mannschaft gefordert diese abzuliefern", so Sportdirektor Matthias Roos.