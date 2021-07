Nach der erfolgreichen Lizenzerteilung für die anstehende DEL2-Saison schreitet die Kaderplanung bei den Dresdner Eislöwen weiter voran. Wie der Klub am Montag (19. Juli) mitteilte, wechselt Leon Fern vom Oberligisten Saale Bulls Halle an die Elbe.

"Leon war in der abgelaufenen Saison mit seinem Offensivpotenzial punktemäßig unter den Top-3-Verteidigern der Oberliga. Er verfügt über genug Qualität und Potenzial, um sich in der DEL2 durchzusetzen", sagte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos und erhofft sich durch den Neuzugang neuen Schwung im Konkurrenzkampf.

Fern machte seine ersten Schritte auf dem Eis im Nachwuchs der Düsseldorfer EG und sammelte 2016/17 beim Herner EV seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Sein DEL2-Debüt gab Fern in der Spielzeit 2019/20 für die Lausitzer Füchse. Über Hamburg ging es anschließend in die Oberliga nach Halle, wo er in der vergangenen Saison mit 46 Punkten in 42 Spielen Topverteidiger seiner Mannschaft war.