Die Dresdner Eislöwen können auch in Zukunft auf einen starken Rückhalt im Tor bauen. Wie die Sachsen am Montag (12.12.2022) mitteilten, wurde der Vertrag mit Janick Schwendener um zwei Jahre verlängert.

Der DEL2-Torhüter des Jahres der Saison 2021/2022 war im Mai 2021 aus Iserlohn nach Dresden gewechselt und hatte bei einem Gegentorschnitt von 2,19 pro Spiel und einer Fangquote von 92,01% großen Anteil an der erfolgreichen Spielzeit.

"Die Vertragsverlängerung mit Janick ist für die Kaderplanung sehr wichtig gewesen", sagte Matthias Roos, Sportdirektor der Eislöwen. "Er passt sowohl sportlich als auch menschlich perfekt zu uns und fühlt sich in Dresden bereits heimisch. Janick zählt zu den fünf besten Torhütern der Liga und wird auch in Zukunft der sichere Rückhalt in unserem Team sein".