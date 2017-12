Eislöwen bändigen Tölzer Löwen

Nach sechs Niederlagen in Folge haben die Dresdner Eislöwen die Kehrtwende geschafft und mit 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) bei den Tölzer Löwen gewonnen. Dabei brauchten die Kuvencracks von Eislöwen-Trainer Franz Staar eine gefühlte Ewigkeit, um in die Partie zu finden.

Für Eislöwen-Coach Franz Steer war es kein einfaches Spiel gegen das Schlusslicht Tölzer Löwen. Seine Mannen brauchten eine gefühlte Ewigkeit, um ins Rollen zu kommen. Bildrechte: IMAGO Eislöwen-Coach Franz Steer sah in dem ersten Drittel kein gutes Spiel seiner Mannschaft. In der ausverkauften Wee-Arena in Bad Tölz kamen die Gastgeber viel aggressiver in die Partie und versuchten vor allem über den Kampf zu kommen. Resultat waren drei Zwei-Minuten-Strafen aber eben auch die Führung durch Joonas Vihko in Führung (10.). Für die Dresdner ging Alles etwas zu schnell im ersten Abschnitt. Das änderte sich solangsam im zweiten Drittel. So langsam wurde das Kombinationsspiel angekurbelt und man belagerte die Hälfte der Gastgeber. Zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, kurz vor dem Drittelende, konnte Alexander Höller entscheidend durchbrechen und erzielte den 1:1-Ausgleich (40.). Im Schlussdrittel ging die positive Entwicklung weiter. Thomas Pielmeier drehte die Partie komplett und brachte die Eislöwen mit 2:1 in Führung (43.). Die Entscheidung? Nein, denn nur eine Minute später glich der Außenseiter aus Oberbayern durch Marcel Rodman zu der Überraschung der frenetischen Fans aus (44.). Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch. Mit dem besseren Ende für die sächsischen Hauptstädter. Dominik Grafenthin erzielte den erlösenden 3:2-Siegtreffer für die Dresdner Eislöwen (57.).

Eispiraten verpassen Überraschung

Was ein bitterer Arbeitstag für Eispiraten-Coach Kim Collins. Nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung haben die Eispiraten Crimmitschau noch mit 3:4 (1:0, 0:0, 2:4) gegen den Tabellen-Dritten SC Riessersee verloren. Somit rutschen die Eispiraten seit längerer Zeit wieder aus den Playoff-Plätzen und belegen derzeit den siebten Platz.

Gebrauchter Tag für André Schietzold. Trotz toller Leistung standen die Eispiraten am Ende ohne einen Punkt da. Bildrechte: IMAGO Im Olympia-Eissport-Zentrum bekamen die Zuschauer ein verrücktes Spiel zu sehen. Der Klub aus Garmisch-Partenkirchen benötigte sehr lange, um sich auf das druckvolle Spiel der Eisiraten aus Crimmitschau einzustellen. Die Sachsen nutzten ihre Überlegenheit im ersten Abschnitt aus und gingen frühzeitig durch Dominic Walsh in Führung (3.). Nicht das letzte Tor, wie sich noch in den späteren Spielminuten herausstellte. Im zweiten Drittel gab es jedoch ersteinmal einen torlosen Abreibungskampf zu beoabachten. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend und so ging es mit einer knappen Führung in das Schlussdrittel. Dann wurde es chaotisch. Im letzten Abschnitt erwischten die Eispiraten erneut den besseren Start und bauten die Führung durch Robbie Czarnik auf 2:0 aus (42.). Kurze Zeit darauf verkürzte der SC durch Richard Mueller (48.). Das hielt die Sachsen jedoch nicht davon weiter Druck zu machen und sie wurden belohnt. Scott Allen stellte die Anzeigetafel auf 3:1 (53.). Deckel drauf? Pustekuchen! Der Tabellendritte warf noch einmal all seine Klasse auf das Eisfeld und erzielte drei Tore durch Mueller, Matthias Beck und erneut Mueller (55./56./60.). Am Ende stand also eine bittere 3:4-Niederlage zu Buche.

Füchse mit Niederlage gegen Spitzenreiter

Die Lausitzer Füchse haben am letzten Spieltag vor dem Jahreswechsel eine bittere 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)-Niederlage gegen die Bietigheim Steelers hinnehmen müssen. Dabei hielten die Sachsen lange gut gegen den Klassen-Primus mit und hatten sogar Chancen den Steelers Punkte abzuknöpfen.

In der mit 2911 Zuschauern gut gefüllten Weißwasser-Eisarena ließ sich der derzeitige Tabellen-Zwölfte von der individuellen Klasse des Klassenprimus aus Bietigheim nicht einschüchtern und hielt voll dagegen. Die Füchse erarbeiteten sich sogar einige gut herausgespielte Chancen, mussten sich am Ende aber immer den stark agierenden Gäste-Goalie Sinisa Martinovic geschlagen geben. Im zweiten Drittel änderte sich das Spielgeschehen etwas. Die Baden-Württemberger brachten ihre individuellen Stärken besser aufs Eis und gingen durch einen platzierten Schuss von Robert Brown in Führung (29.). Ryan Warttig glich zwar kurzzeitig für die Lausitzer (36.) aus, Benjamin Zientek ließ seinen Arbeitgeber aus Bietigheim jedoch nur wenige Sekunden erneut über die Führung jubeln (36.). Doch die Sachsen ließen sich nicht entmutigen und glichen im dritten Drittel durch Anders Erikson zum 2:2 aus (52.). Der Spitzenreiter schien nun angestachelt und startete Angriff um Angriff auf das Lausitzer Tor. Zu viel Offensiv-Power für die Füchse. Freberik Cabana und Matt McKnight sorgten für die bittere 2:4-Niederlage (54./60.). Bittere letzte Spielminuten für Füchse-Torwart Maximilian Franzreb. Der Keeper konnte die zwei späten Gegentreffer nicht verhindern. Bildrechte: IMAGO