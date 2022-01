Die Eislöwen brauchten lange, um auf Touren zu kommen. Nach zwei Dritteln lagen die Puckjäger aus der sächsischen Landeshauptstadt mit 0:2 im Hintertreffen. Erst der 1:2-Anschlusstreffer (48.) von Johan Porsberger in Überzahl war der Dosenöffner. Der 28-jährige Schwede traf nach Vorarbeit von Tomas Andres und David Suvanto. Keine 120 Sekunden später klingelte er erneut. Yannick Drews stellte auf 2:2 und läutete damit eine heiße Schlussphase ein, in der den Dresdnern förmlich Flügel wuchsen.

David Rundqvist erzielte sieben Minuten vor der Schlusssirene vor 500 Zuschauern das 3:2. Danach lief Porsberger zu Höchstform auf. Mit zwei weiteren Toren sorgte er für den 5:2-Sieg im ersten Spiel 2022. Mit dem gleichen Ergebnis hatten sich die Eislöwen kürzlich aus dem Jahr 2021 verabschiedet. Schmerzliche Erinnerungen an das 5:2 gegen Kaufbeuren hat Nicklas Mannes, der sich dabei an der Schulter verletzt hatte. Trainer Andreas Brockmann: "Es ist sehr unglücklich gelaufen. Die Schulter war raus, ist aber wieder drin. Wir müssen abwarten und hoffen, dass es nicht so schlimm ist."

In der Kaufbeurener Arena erwischten die Gäste ein gutes Anfangsdrittel, zeigten sich in der Defensive kontrolliert und auch im Offensivspiel passte der Flow. Jedoch fehlte in der gegnerischen Hälfte der letzte entscheidende Pass oder die Abschlüsse waren zu harmlos. Also blieb es trotz optischer Überlegenheit beim 0:0. Auch im darauffolgenden Abschnitt blieben die Eispiraten weiterhin das bestimmende Team. Das Tor machten aber die Allgäuer. Joseph Lewis brachte Kaufbeuren mit dem Pausen-Pfiff in Führung (40.).