Eislöwen feiern Kantersieg in Selb

Die Dresdner Eislöwen haben nach der coronabedingten Spielabsage gegen Freiburg die vorgezogene Auswärtspartie bei den Selber Wölfen mit 7:2 gewonnen. Walther (2.) hatte die Sachsen früh in Führung gebracht, doch der Aufsteiger hielt dagegen und traf zum 1:1 (10.). Knackstedt per Doppelpack (13./21.) und Porsberger (31.) sorgten danach aber schnell für klare Verhältnisse. Selb konnte zwar danach zum 2:4 verkürzen (34.), aber Uplegger stellte in der 45. Minute wieder den alten Tor-Abstand her. Im Schlussdrittel ließ es Dresden zunächst ruhiger angehen, doch im Endspurt traf erst Kuhnekath (56.) nach einem Konter und Rundqvist in Überzahl (60.).

"Wir sind natürlich froh über den Sieg und die drei Punkte. Wir haben gut gespielt, aber auch zu viele Chancen zugelassen und etwas leichtsinnig im ersten Drittel gespielt. Das war im zweiten Drittel deutlich besser, wir haben das Spiel dann kontrolliert. Unseren Vorteil, hohes Tempo zu gehen, haben wir wieder gut ausgespielt und so machen wir es jedem Gegner schwer", analysierte Eislöwen-Headcoach Brockmann die Partie.

Gelungenes Trainer-Debüt: Füchse jubeln in der Overtime

Petteri Väkiparta hat mit Weißwasser ein gelungenes Trainerdebüt gefeiert. Beim ESV Kaufbeuren setzten sich die Lausitzer Füchse mit 3:2 n.P. durch. Nach einem torlosen Anfangsdrittel, in dem die Joker leichte Vorteile hatten, waren die Gastgeber durch Blomqvist (26.) und Sturm (42.) zweimal in Führung gegangen. Mäkitalo sorgte trotz Daueroffensive von Kaufbeuren mit einem Doppelpack (33./54.) jeweils für den Ausgleich. In der Verlängerung war es schließlich Garlent, der nach Vorlage von Quenneville den entscheidenden Treffer setzte (64.).

Eispiraten gewinnen Jubiläumsspiel