Die Eispiraten Crimmitschau haben den dritten Sieg im neuen Jahr Folge gefeiert. Die Westsachsen setzten sich bei Aufsteiger Selb allerdings mit einiger Mühe knapp mit 2:1 durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem Pohl die beste Chance für die Gäste verbuchte, hatte Schietzold die Eispiraten in Führung gebracht (36.). Lemay erhöhte im Schlussabschnitt nach Vorlage von Reisnecker auf 2:0 (51.) Die Oberfranken steckten jedoch nicht auf und belohnten sich in der 54. Minute mit dem Anschlusstreffer. Mehr ließ Crimmitschau aber nicht zu.