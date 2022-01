Die Dresdner Eislöwen sind von einer kurzfristigen Spielabsage in der DEL2 betroffen. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, muss die für Mittwochabend geplante Partie gegen den EHC Freiburg verschoben werden. Im Team der Freiburger gibt es einen positiven PCR-Test. Durch eine behördliche Anordnung muss die Partie verlegt werden, da sich die Mannschaft des EHC in häusliche Quarantäne begibt.