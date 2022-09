Der Auftakt hat es gleich in sich: Vizemeister Ravensburg Towerstars kommt am Freitag (19:30 Uhr): "Das ist einer der Favoriten der Liga, eine sehr schwere Aufgabe", glaubt Brockmann, selbst fünf Mal Deutscher Meister als Spieler.

Die Eispiraten aus Crimmitschau schieden in der ersten Playoff-Runde gegen eben diese Ravensburger aus. Beim 0:4 waren die Westsachsen chancenlos. Aber davor spielten sie die beste Hauptrunde seit 14 Jahren - Rang sechs stand zu Buche. Mit acht Neuen will das Team von Trainer Marian Bazany nun daran anknüpfen. Die Favoriten sollen nachhaltiger geärgert werden: "Dieses Jahr wollen wir gegen die Besten in der Liga ein besseres Bild abgeben", so der Deutsch-Slowake. Am System wird sich nichts ändern, das Ziel ist wieder "schnelles, attraktives Eishockey". Besser soll das Offensivspiel, insbesondere das Überzahlspiel, werden. In der Defensive waren die Eispiraten ohnehin das viertbeste Team der Liga.