Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Spiel der neuen Saison verloren. Gegen den Zweitligakonkurrenten EHC Freiburg setzte es eine 1:2 (1:1;1:0;0:0) Auswärtsniederlage. 1783 Zuschauer sahen das Spiel am Sonntagnachmittag. Freiburgs Calvin Pokorny hatte sein Team nach elf Minuten in Führung gebracht, bevor Vladislav Filin nach Vorlage von Johan Porsberger und David Suvanto kurz vor Ende des ersten Drittels ausglich. Freiburgs Siegtreffer erzielte Tor Immo dann bei 40 Sekunden Restzeit im zweiten Drittel im Powerplay. Insgesamt gab es in einem hart geführten Spiel 19 Zeitstrafen, neun davon für die Eislöwen. Am 23. September hat Dresden im Heimspiel gegen Kassel die nächste Chance auf den erstem Saisonsieg.