Füchse-Kapitän André Mücke Bildrechte: IMAGO

Im ersten Playdown-Spiel haben die Lausitzer Füchse die Bayreuth Tigers mit 4:3 niedergerungen und damit auch den ersten Schritt zum Klassenerhalt zurückgelegt. Weißwasser feierte den sechsten Sieg in Serie, die Pre-Playoffs waren nur knapp verpasst worden, und den vierten im fünften Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den Oberfranken. Einfach war es aber nicht. Nach einem intensiven, aber torlosen ersten Drittel ging es rund. Die 1.931 Zuschauer sahen im zweiten Abschnitt tolle Spielzüge und ein 3:2 für die Füchse. Im Abschlussdrittel kam Bayreuth nach dem 4:2 (51.) postwendend wieder heran und sorgte so noch für ein Herzschlagfinale. Insgesamt vier Siege sind für den Erfolg in der Best-of-Seven-Serie notwendig.