Die Gäste kamen nicht so richtig ins Spiel und lagen nach 40. Minuten bereits mit 0:2 zurück. Die beiden Treffer erzielte Ivan Ciernik (19./35.). Vor allem in den ersten beiden Dritteln agierten die Crimmitschauer konzentriert. Sie setzten Riessersee unter Druck, störten früh und spielten ihre Angriffe gut zu Ende. Im Letzten Drittel konnte Czarnik sogar noch auf 3:0 erhöhen. Den Sieg ließen sich die Crimmitschauer dann nicht mehr nehmen.

Das dritte Spiel steigt am Sonntag in Riessersee. Zwei Siege braucht die Mannschaft von Trainer Kim Collins noch zum Weiterkommen.

Im Städtischen Kunsteisstadion in Bayreuth kamen die Füchse gut in die Partie und erarbeiteten sich im ersten Drittel massig Chancen. Im Abschluss fehlte jedoch das Quäntchen genauigkeit, um in Führung zu gehen. Erst im zweiten Drittel waren die Sachsen erfolgreich und gingen durch Chris Owen in Führung (39.). Den Assist lieferte Anders Erikkson. Lange zeit zum Jubeln blieb den Gästen allerdiengs nicht, denn nach nur wenigen Minuten im dritten Drittel glichen die Bayern durch Michal Bartosch aus (46.). Danach ging es auch schon direkt in die Verlängerung. Diese gestaltete sich weniger erfolgreich. Die Bayreuth Tigers erzielten durch Anthony Luciani das 1:2 und glich in der Playdown-Serie auf 1:1 aus.