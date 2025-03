Die Dresdner Eislöwen haben das zweite Playoff-Halbfinale gegen die Kassel Huskies mit 3:4 nach Verlängerung verloren. Damit konnten die Hessen in der Serie Best of Seven zum 1:1 ausgleichen. Das erste Spiel hatte Dresden am vergangenen Freitag (28.03.2025) mit 1:0 für sich entschieden.