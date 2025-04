Die Dresdner Eislöwen haben im Kampf um den Einzug ins Finale der DEL2 den nächsten Schritt gemacht. Die Sachsen gewannen am Freitagabend das dritte Spiel der Halbfinalserie bei den Kassel Huskies mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0) in der zweiten Overtime und liegen damit nun in der "best of seven"-Serie mit 2:1 vorne.