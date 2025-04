Drittel zwei gestaltete sich ähnlich eng, beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter – und auch Tore sollten erst einmal keine weiteren hinzukommen. Im Schlussabschnitt blies Dresden dann allerdings zur Schlussoffensive – und die hatte es in sich. Per Doppelschlag durch Tariq Hammond und Dane Fox schraubten die Eislöwen den Stand binnen fünf Sekunden reiner Spielzeit vorentscheidend auf 3:0 in die Höhe (45.), Kassel war am Boden.