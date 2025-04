Das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad setzte sich am Sonntag (6. April) vor heimischer Kulisse in einem hitzigen Duell mit 4:3 (0:0, 1:1, 3:2) durch und führt in der "Best of Seven"-Serie nun mit 3:1. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag wäre der Einzug ins Finale perfekt. Mann des Spiels war Travis Turnbull, der mit seinem zweiten Treffer acht Sekunden vor Schluss alle Dämme brechen ließ.