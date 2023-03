Füchse gehen ganz entspannt in Pre-Playoffs

Die Lausitzer Füchse haben durch drei Siege in Folge nicht nur die drohende Abstiegsrunde vermieden. Am Ende kletterte Weißwasser noch auf den neunten Platz, trifft nun in den Pre-Playoffs auf den EHC Freiburg – und geht mit viel Selbstvertrauen und ohne großen Druck in die maximal drei Spiele. "Für uns ist es in diesem Jahr ganz anders als vorige Saison. In den Playdowns musst du gewinnen. In den Playoffs kannst und willst du gewinnen", erklärte Cheftrainer Petteri Väkiparta.

Weißwasser-Trainer Petteri Väkiparta freut sich auf die Bonusrunde. Bildrechte: IMAGO / Peter Kolb

Bereits am kommenden Mittwoch (08.03.2023) starten die Spiele mit einer Auswärtspartie in Freiburg. In der Serie "Best of Three" wird am Freitag im zweiten Spiel der Fuchsbau kochen. Die möglicherweise entscheidende dritte Partie steigt dann am Sonntag im Breisgau. Ein psychologischer Vorteil für die Füchse: Freiburg war mit ganz anderen Ambitionen angetreten, trennte sich vor etwas mehr als einer Woche von Cheftrainer Robert Hoffmann. Sportdirektor Peter Salmik soll dort nun bis Saisonende den Erfolg zurückbringen.

Eispiraten kämpfen in Playdowns ums Überleben

Das Sorgenkind der DEL2 aus sächsischer Sicht kommt aus Crimmitschau. Die Eispiraten müssen als Elfter in die Playdowns: nervenaufreibende Spiele, auf die die Westsachsen gern verzichtet hätten. Die Eispiraten treffen in der Abstiegsrunde auf das in der Hauptrunde abgeschlagene Schlusslicht Bayreuth Tigers. In der Serie "Best of Seven" hat Crimmitschau dabei im ersten Spiel am 15. März Heimrecht. Sollten die Eispiraten in der ersten Playdown-Runde verlieren, wird danach gegen den Verlierer der zweiten Partie der sportliche Absteiger aus der DEL2 ausgespielt.

Crimmitschau rückt zusammen für den Klassenerhalt. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Doch soweit denkt niemand, zumal man drei der vier Spiele in der Hauptrunde gegen Bayreuth für sich entschieden hatte. Geschäftsführer Jörg Buschmann unterstrich noch einmal die Bedeutung der DEL für den Standort Crimmitschau: "Es ist für den Standort lebensnotwendig, in der 2. Liga zu bestehen. Wir sind seit Jahren ein fester Bestandteil und wollen das natürlich auch als kleines gallisches Eishockey-Dorf bleiben."