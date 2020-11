Die Eispiraten Crimmitschau haben am Sonntag beim 3:4 im Heimspiel gegen Heilbronn die nächste Niederlage einstecken müssen. Für die Westsachsen ist es die vierte Pleite in Folge.

Crimmitschau war in einer niveauarmen Partie durch den Treffer von Felix Thomas in Führung gegangen (15.), die 20 Sekunden vor der ersten Sirene ausgeglichen wurde. Im Mittelabschnitt das umgekehrte Bild: Heilbronn ging in Front (28.) – Crimmitschau glich durch Timo Gams aus (29.). Allerdings legten die Gäste nochmals nach (30.), doch auch Daniel Weiß traf in Überzahl für die Eispiraten zum 3:3 (35.). Den Schlusspunkt setzte jedoch Heilbronn mit dem Treffer zum 4:3 (54.), wobei Goalie Michael Bitzer keine gute Figur machte.